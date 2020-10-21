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Anne kedi yavrusu kurtarılırken bir an olsun başından ayrılmadı

Anne kedi yavrusu kurtarılırken bir an olsun başından ayrılmadı
Anne kedi yavrusu kurtarılırken bir an olsun başından ayrılmadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdiği park halindeki otomobilin tekerlek kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Anne kedi ise yavrusu kurtarılana kadar aracın altından ayrılmadı.

Anne kedi yavrusu kurtarılırken bir an olsun başından ayrılmadı - Tıkla İzle

Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde yol kenarında park halindeki Azerbaycan vatandaşı Simon Shamailov'un kiraladığı 07 AGS 849 plakalı otomobilin sol arka tekerlek kısmına yavru kedi girerek mahsur kaldı. Araçtan gelen sesi fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Ekiplerce kurtarma çalışmaları yapılırken, anne kedi ise yavrusu kurtarılana kadar aracın altından ayrılmayarak adeta anbean takip etti. Kurtarılan yavru kedi sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine anne kedinin önüne konuldu.

Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Erdal Anak

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