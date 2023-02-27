Anne, kendisi gibi depremzede bebeğine 20 gün sonra kavuştu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2. depreme yakalanarak ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Bediha Kılıç (36), kendisi gibi enkazdan sağ çıkartılan 2 aylık bebeğine 20 gün sonra kavuştu.

Anne ve bebeğinin hikayesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Kümbet Mahallesinde bulunan 4. Katlı binada yaşandı. Kılıç ailesi Pazarcık merkezli depremden yara almadan kurtuldu. Güvenilir olduğunu düşündükleri yakınlarına ait eve sığındılar. Elbistan merkezli depreme ise bu binada yakalandılar. Ailenin tamamı enkaz altında kaldı. Durmuş Ali Kılıç (42) enkazdan ölü olarak çıkartıldı. Bedia Kılıç, 1 ay 10 günlük bebeği Umut Kılıç, diğer çocukları Neziha Kılıç (7) ve Cafer Efe( 5) enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Yaralı anne ve aile Sivas'a nakledilerek KYK Yurduna yerleştirildi. Yaralı olan anne Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu düzelen anne ayrıldıklarında 1 ay 10 günlük olan bebeği ile tam 20 gün sonra kavuştu. Anne ve bebeğinin kavuşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Güvenli kaldıkları binada enkaz altında kaldılar

Sivas Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, ailenin güvenli olduğunu düşünerek sığındıkları binada ikinci depreme yakalandıklarını belirtip, “Aile ilk depremden sağ olarak çıkınca, daha güvenilir olduğunu düşündükleri kayınlarının 4 katlı binasına geçiyorlar. Baba, anne ve üç çocuk bu binada ikinci depreme yakalanıyor. Anne kendi çabalarıyla çıkıyor. Ekiler bebek ve diğer kardeşlerini de çıkartıyor. Bebek enkazdan çıkartıldıktan sonra ilk kez şimdi annesiyle buluşuyor” dedi.

Annenin sağlık durumu iyi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, annenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, “Bediha hanım ayın 14'ünde başka bir merkezden bize gönderildi. Ayağında kırık ve ezilmeye bağlı yaraları çok fazlaydı. Biz bu yaralar için vücudun farklı yerlerinden deri nakilleri yaptık. Kırık içinde gerekli tedaviler uygulandı. Şuan gayet iyi gidiyor. Yaraları iyileşmeye başladı. Böyle acıların içerisinde bir bebeğin annesine kavuşması azda olsa yüreğimize su serpti.” dedi.

Umut bebek umut oldu

Depremden 20 gün sonra bebeğine kavuşan anne, hem mutlu hem de hüzünlü olduğunu ifade ederek, “Rabbime şükürler ediyorum ama bir taraftan da eşim yok, ablam yok, dedesi gitti çocuklarımın. Bir tarafım buruk bir tarafım sevinçli. En son depremden 10 dakika önce mamasını verdim. O andan beri görmüyordum. Çok şükür sağlık durumları iyi. İki çocuğum burunları dahi kanamadan çıktı” şeklinde konuştu.

Mert Taha Varol - Oğuzhan Sarzep



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