Anne, kendisini ve 2 kızını da zehirlenmekten kurtardı

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Nesrin M, sabah saatlerinde kalktığında sobadan duman çıktığını fark etti. Dumanı görünce yardım isteyen Nesrin M, bir taraftan uyuyan kızları 12 yaşındaki Arzu ile 6 yaşındaki Buse'yi uyandırmaya çalıştı. Annenin yardım çağrısını duyan komşuları ve yakınlarının yardımıyla anne Arzu ile iki kızı evden dışarı çıkartıldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Nesrin M., Ersin Arslan Devlet Hastanesine kızları ise Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve kızlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.