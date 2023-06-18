Anne kız aynı okulda sınava girdiler

Pazar ilçesinde yaşayan anne Arzu Yıldırım, bu yıl kızı Tuğçe Yıldırım ile beraber YKS'ye girdi. Arzu Yıldırım, kızının sınav heyecanını yenmesi için sınavın ilk ve ikinci oturumunda da onu yalnız bırakmayarak beraber Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınavlarını oldular. Arzu Yıldırım daha önce 2 kızını da sınavlarında yalnız bırakmayarak onlarla da beraber sınava girmişti.

Kızıyla beraber sınava girdiklerinden ötürü çok mutlu olduğunu ifade eden Arzu Yıldırım, "Güzel bir duygu. Herkesin istediği bir şeydir. Sonuçta kızımla beraber sınava gireceğim. Üniversite kazanmak her zaman hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek için sınava giriyorum" diye konuştu.

Tuğçe Yıldırım ise, "Çok güzel bir duygu. Benim biraz heyecanım olduğu için annem de beni rahatlatmak için sınava girdi. Kendisi için de güzel bir adım atıyor. Bu durum benim hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

Cengiz Yıldırım

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