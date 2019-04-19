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Anne-kız birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu

Anne-kız birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu
Anne-kız birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu

Mersin'de 90 yaşındaki kadın ile hiç evlenmediği öğrenilen 63 yaşındaki kızı, birlikte yaşadıkları dairede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerindeki Türksat Sitesi'nin 5. katında yaşayan Cennet (90) ve kızı Fikriye Erden'in (63) oturduğu daireden koku geldiğini fark eden komşuları, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla kapısı açılan eve girdiklerinde, anne ve kızının ayrı ayrı odalarda cesetleriyle karşılaştı. 

Sağlık görevlileri ve polis ekiplerince cesetler üzerinde yapılan incelemede, her hangi bir delici ve kesici alet izine rastlanmadı. En az bir hafta önce öldükleri tahmin edilen anne-kızın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kadınların ölüm nedeninin, yapılan otopsi sonrası kesinlik kazanacağı bildirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Hüseyin Kar - Koray Ünlü

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