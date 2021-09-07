Anne kızın aort damarları 10 gün arayla yırtıldı

72 yaşındaki anne Şemsi Korkmaz ve 55 yaşındaki kızı Elmas Korkmaz, aort damarı yırtılması nedeniyle ambulansla İskenderun Gelişim Hastanesine getirildi. Anne Şemsi Korkmaz ve kızı Elmas Korkmaz, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çetin Murat Songur ve Op. Dr. İsmail Körk'ün gerçekleştirdiği aort diseksiyon ameliyatıyla eski sağlıklarına kavuştu.

Gerçekleştirdikleri ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çetin Murat Songur, “Aort damarının yırtılması nedeniyle önce kızı bize getiriliyor. Başarılı bir ameliyat sonrası hastamızı taburcu ediyoruz. Aradan 10 gün geçtikten sonra, aynı nedenle anne bize getiriliyor ve yine acilen ameliyata alıyoruz. Normal şartlarda bu hastaların yarısı olay anında vefat eder. Diğer yarısı hastaneye yetiştirilir ve ultra acil ameliyata alınmak zorundadır. Oldukça riskli ameliyattı. Anne kız için çok büyük bir şans” dedi.

Gelişmiş teknolojilerle donatılmış KVC Merkezi'nde ameliyatları başarıyla gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Songur, “Aort diseksiyonları, dünyanın her yerinde oldukça riskli ameliyatlardır. Gelişim Hastanesi'nde son dört yılda 200'ün üzerinde sadece aort anevrizma diseksiyon ameliyatı gerçekleştirdik. Kalbe iyi gelen ekibimizle birlikte, başarılı ameliyatlara imza atmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Ameliyat sonrası kontrol muayenesinde sağlığına kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren Elmas Korkmaz, “Aniden göğüs ve sırt ağrılarım olmuştu. Ambulansla Gelişim Hastanesi'ne getirilmiş ve acilen ameliyata alınmışım. Ameliyatın ardından toparlandım ve aynı sıkıntılar annemde baş göstermişti. O da benden 10 gün sonra ameliyata alındı. Allaha çok şükür ikimizde sağlığımıza kavuştuk. Gerek ameliyat öncesi, gerek ameliyat sonrası ilgi ve alakalarını esirgemeyen Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibine, sağlık personeline teşekkür ederim” dedi.

Ahmet Seher

