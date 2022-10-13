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Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada

Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada
Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada

Bursa’da kontağı üzerinde bulunan ticari aracı stop etmek için direksiyonuna geçen 15 yaşındaki genç, sokağı birbirine kattı. Aracı stop etmek isterken geri vitese takıp manevra yapan genç adam anne kıza çarpıp olay yerinden kaçtı. Anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği kaza ve sürücünün kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Kestel ilçesindeki Özlem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ticari aracın sürücüsü aracı çalışır halde bırakıp paket almak için içeriye girdiği sırada, çevredeki esnaflardan biri orada bulunan bir şahsa "aracı stop et boş yere çalışmasın" diyerek aracın kontağını kapatmasını istedi. Bunun üzerine araca binen 15 yaşındaki genç, stop etmek yerine geri vitese takıp gaza bastı. Aniden geri manevra yapan ticari aracı, o sırada yolda yürüyen anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan anne ve kızına çevredekiler yardım etti. Aracın direksiyonundan inen kişi kişi koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Emrah Taş - Abdullah Uğur - Ali İhsan Uğur

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