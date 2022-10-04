Anne-kızın yaşadığı ev alevlere teslim oldu

Yangın, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Didem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. ile kızı T.B.'nin yaşadığı 2. kattaki dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden anne kız panikle dışarıya çıktı, 3. kattaki dairede yaşayan yaşlı kadın ise binanın dumanla dolması sebebiyle mahsur kaldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da olay yerine gelerek, söndürme çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı. Bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kocaman, evi yanan S.G.'yi teselli etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ardacan Uzun - Cihan Atik



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