İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Anne köpeğin yavrusu ile duygulandıran buluşması

Anne köpeğin yavrusu ile duygulandıran buluşması
Anne köpeğin yavrusu ile duygulandıran buluşması

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesinde su kanalına düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Anne köpeğin yavrusu ile duygulandıran buluşması - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine Çayboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki sulama kanalına yavru köpeğin düştüğü ihbarı yapıldı. Belirtilen adresi Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çayboyu Mahalle Muhtarı Tuncer Barut'a ait olduğu öğrenilen yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sulama kanalından kurtarıldı. Kurtarma çalışması esnasında anne köpek ekiplerin yanından ayrılmadı.
Yavru köpeğin kurtarılmasının hemen ardından yavrusunu koklayan ve kurutmaya çalışan anne köpeğin hareketleri çevredeki vatandaşları duygulandırdı. Kurtarılan köpeğin üşüdüğü gözlenirken, yavru köpek önce bezle silindi, ardından yakılan ateşte kurutuldu.

Bekir Tosun
 

İLGİLİ HABER
Alkollü sürücüden polise: Hadi beni kelepçele Alkollü sürücüden polise: 'Hadi beni kelepçele'
İLGİLİ HABER
Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
İLGİLİ HABER
Başkentte kaza yaptıktan sonra arkadan gelen araçları uyaran vatandaşa 2 otomobil çarptı Başkent’te kaza yaptıktan sonra arkadan gelen araçları uyaran vatandaşa 2 otomobil çarptı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.