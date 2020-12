Anne-oğlun dramı yürek burkuyor

Alaçam Kapaklı Mahallesi'nde 90 yaşındaki anne Cennet Semiz ve 48 yaşındaki oğlu Aziz Semiz'in yaşam şartları bir insanlık dramını gözler önüne seriyor. Üst üste geçirdiği ameliyatlar sonrası yürüyemeyen 90 yaşındaki Cennet Semiz'in her türlü ihtiyacı oğlu tarafından karşılanmaya çalışılıyor. Yıkık dökük evde yağmur yağdığında deliklerden akan yağmur sularının altında yaşam mücadelesi veren anne-oğul, kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyor. Sağlık güvencesi olmayan Aziz Semiz, ormandan topladığı kuşburnu, defne yaprağı, salep ve böğürtlenleri satarak kazandığı üç beş kuruş ve annesine bağlanan 672 lira para ile geçinmeye çalışıyor. Yürüyemeyen 90 yaşındaki Cennet Semiz, tuvalete gidemediği için oğlu tarafından altı bezleniyor. Zor şartlarda karınlarını doyurmaya çalışan anne-oğul, bir de bez masrafları eklenince iyice zor durumda kalıyor. Anne-oğlun dramı mahalle sakinlerini de derinden üzüyor.

"Yetkililerden yardım istiyorum"

Aziz Semiz, ”Arazide çalışıyorum. Ne bulursam kuşburnu, defne yaprağı, salep, böğürtlen böyle şeylerle geçinmeye çalışıyorum. Haftada 50 lira, 100 lira bu şekilde. Kış ayı bu ayda bir şey yok. Başka bir gelirim yok. Ben ormana çalışmaya gittiğimde annem burada tek başına aç susuz, altı ıslak kalıyor. Benden başka bakanı yok. Altını ben bezliyorum. Yerinden kalkamıyor. Evin her tarafı akıyor. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

"Evleri çok berbat, yaşanacak gibi değil"

Anne Cennet Semiz ise, "Halim kötü. Bacaklarımdan yürüyemiyorum" diyerek kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Zaman zaman yardıma gelen komşuları Çiğdem Kodal, “Çok mağdur durumdalar. Her şeyden önce bir eve ihtiyaçları var. Burası çok berbat, yaşanacak gibi değil. Hijyenik değil. Erkek başıyla annesinin altını alıyor, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Çoğu yerde yetişemiyor, biz buna tanık oluyoruz. Vicdanen de rahatsız oluyoruz. Durumları gerçekten çok kötü. Her şeye ihtiyaçları var” şeklinde konuştu.

