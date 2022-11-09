Anne şefkatiyle 16 yıldır direksiyon sallıyor

Altınordu ilçesinde 16 yıldır kadın okul servis şoförü olarak görev yapan 42 yaşındaki Hale Eyigün, sabahın ilk saatlerinde lise, ortaöğretim ve ilköğretim öğrencilerinin okul servis şoförlüğünü yapıyor. Kendisi de 2 çocuk annesi olduğu için çocuklara bu şekilde yaklaşım gösteren ve empati kurarak mesleğini yapan Eyigün, yine kendi gibi kadın hostesi ile birlikte ailelerin en kıymetlisi olan çocuklarını güvenli bir şekilde okullarına yetiştirmek adına çaba sarf ettiklerini belirtiyor.

“Çok büyük bir sorumluluğumuz var”

Kendisinin mesleğe başlamasından yine bir kadın servis şoförünün öncülük ettiğini söyleyen Eyigün, “Sektöre ilk olarak arka tarafta hostes olarak başladım. Sonrasında direksiyon hocası bir ablamız ve Ordu'nun ilk kadın servis şoförünün destekleri ile bu işe başladım. Bana araç kullanıyorsam minibüs kullanabileceğimi de söyledi. İyi ki de başlamışım çok güzel, çocuklarla zaten çok güzel anlaşıyorum ve onları çok seviyorum, onlar çok masumlar. Bizim büyük bir sorumluluğumuz var, araçlarımızda insanların en kıymetli varlıklarını taşıyoruz. Aslında bizler Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz, bu sorumluluğun da farkındayız” dedi.

Selim Kuşcu

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