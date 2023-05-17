Anne sütü doğum sonrası depresyonu azaltıyor

Anne sütünün önemine dair açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı Bölümünden Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütünün bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri için en önemli besin kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Nalan Karabayır, “Bebekler için en sağlıklı besin kaynağı anne sütüdür. İlk 6 ay boyunca sadece anne sütü verilmesi önerilmektedir. Anne sütü, bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur ve sağlıklı bir gelişim sağlar. Anne sütüyle beslenme, annelerle bebekleri arasındaki bağı güçlendirir. Bu beslenme şekli, bebeklerin sakinleşmesine ve uyumasına da yardımcı olur. Anne sütü, bebeğin büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir” diye konuştu.

Doğum sonrası depresyonu azaltır

Anne sütünün annelerin genel sağlığı için de faydalı olduğuna değinen Prof. Dr. Karabayır, şöyle devam etti: “Anne sütü üretmek, annelerin doğum sonrası iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca, emzirme, annelerin kanser riskini azaltır ve doğum sonrası depresyon riskini düşürür. Anne sütü bebekler için çok önemlidir, bu nedenle anneler mümkün olduğunca uzun süre emzirmelidir. Ayrıca, anne sütünü desteklemek ve emzirme sürecini kolaylaştırmak için hastaneler ve toplum daha fazla çaba göstermelidir.”

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