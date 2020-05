Anne ve 2 çocuğundan 23 gündür haber alınamıyor

Denizli'de Ayşe Çakal (27) ve iki çocuğundan 8 Mayıs tarihinden beri haber alınamıyor. Bir gece iki çocuğunu yanına alarak kayıplara karışan anne ve çocuklarını arayan aile üyeleri ise kızlarının ve torunlarının bir an önce bulunmasını istedi.

Geçtiğimiz Şubat ayında eşiyle tartışmasının ardından bir süre kadın sığınma evinde kalan Ayşe Çakal, ağabeyi İsmail Can'ı arayarak kendisinin çocuklarıyla beraber baba evine yerleşmek istediğini söyledi. Ağabey Ali Can, kız kardeşi ve yeğenleri Aynur Çakal (5) ile İsmail Enver Çakal'ı (2) alarak baba evine getirdi. Burada bir süre kalan anne ve çocukları 8 Mayıs gecesi yanlarına sadece çocuk bezi alarak sırra kadem bastı. Aile üyeleri, 23 gündür kayıp olan anne Ayşe Çakal ve çocukları Aynur ile İsmail Enver Çakal'a ulaşmaya çalışıyor. Her yere başvurduklarını belirten ağabey İsmail Can, “Ölü ya da diri kız kardeşim ve çocuklarından bir haber almak istiyorum” dedi.

Kardeşinin eşiyle tartışmasının ardından ailesinin yanına taşındığını ve burada kaldıktan bir süre sonra evden gittiğini belirten Can, “Kardeşim Şubat ayında eşiyle evde tartışıyorlar. Darp ve şiddet görüyor. Orada emniyeti arıyor. Kız kardeşimi gerekli işlemlerin ardından kadın sığınma evine götürüyorlar. 1,5-2 ay kadın sığınma evinde kaldı. Sonra kardeşim beni telefonla aradı. ‘Ben eve gelmek istiyorum' dedi. Eve gelmek istiyorum dedikten sonra bizde 1,5 ay kadar kaldı” şeklinde konuştu.

“Çocukların bir terliğini dahi almıyor”

27 yaşındaki 2 çocuk annesi Çakal'a ait sosyal medya hesabının ise başkalarının eline geçmesi aile üyelerinin şaşkınlığına sebep oldu. Kardeşinin hayatından endişe ettiğini söyleyen ağabey İsmail Can, “Daha sonra hiç bir şey yokken 8 Mayıs gecesi güvenlik kameralarında görüldüğü gibi gidiyor. Yanına hiçbir şey almıyor, çocukların bir terliğini dahi almıyor. Sadece çocuk bezi alıyor. Kaybolduğu gün onun sosyal medya hesabı başkasının eline geçiyor. Başkalarının eline geçen hesabında fotoğraf, isim değiştirilip bir numara koyulmuş. Ben o numarayı aradım, ‘Ben Ali' dediğim an yüzüme kapandı. Kız kardeşimin cep telefonu ve iki farklı hattı var, ikisine de ulaşamıyoruz. Kardeşimin bulunmasını istiyorum, hayatından endişe ediyorum. Ölü ya da diri bulunmasını istiyorum” diyerek konuştu.

“Benim isteğim, ya ölüsünü ya da dirisini bana versinler”

Ayşe Çakal'ın babası İsmail Can ise, tek isteğinin; kızının ölü ya da diri dirisine ulaşmak olduğunu söyledi. İsmail Can, “Lavaboya kalktığımda mutfağın kapısının açık olduğunu gördüm. İçeriye geri geldiğimde torunlarım ve kızımın olmadığını gördüm. Benim isteğim, ya ölüsünü ya da dirisini bana versinler. Kızım duyuyorsa bana ulaşsın, abisine ulaşsın” dedi.

Öte yandan, Ayşe Çakal'ın annesi Ümmü Can'ın ise kızından her bahsedişinde gözyaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmazken, "Neredeysen ortaya çık. Günlerdir perişan durumdayız” diye kızına seslenerek, gözyaşının hiç durmadığını söyledi.

Fadıl Pişkin - Köksal Kılınç