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Anne ve 2 yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi

Anne ve 2 yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi
Anne ve 2 yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anne ve 2 yavru ayı, tarlada yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anne ve 2 yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi - Tıkla İzle

Arapdede köyü ile Sarıdayı köyü arasında kırsal bölgede tel ile çevrili bir tarlada yiyecek arayan ayılar, telefonuyla görüntüyü çeken vatandaşı fark etmeleriyle panikle kaçışmaya başladılar.

Tarlanın etrafı çevrili tellerin üstünden atlayan ayılar kısa sürede gözden kaybolurken, görüntüyü çeken vatandaş ise kaçan ayıların arkasından gel buraya diye seslendi.

Diğer yandan köy cami hoparlörlerinden bölgede görülen ayılar sebebiyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, silah ile ayılara kesinlikle ateş edilmemesi istenildi.

Soner Çelik

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