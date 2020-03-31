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Anne ve 3 çocuğu yangında mahsur kaldı

Anne ve 3 çocuğu yangında mahsur kaldı
Anne ve 3 çocuğu yangında mahsur kaldı

Turgutlu'da bir apartman dairesinde başlayan yangında anne ve küçük yaştaki 3 çocuğu evde mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 çocuk ve anneyi itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar kurtardı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Çanakkale Sokak üzerinde meydana gelen olayda apartman dairesinin mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti. Apartman dairesinde dumandan etkilenen ve mahsur kalan anne Özge İ. ile küçük yaştaki 3 çocuğu itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar kurtardı. Dumandan etkilenen aile ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İlker Uyar
 

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