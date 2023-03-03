Anne ve babasını depremde kaybeden depremzede konuştu: 'Bina öne devrilerek yıkılmış'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler; 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ilk depremde anne ve babasını kaybeden Ahmet Emre Eravşar, deprem anında yaşadığı dehşet anları ve ailesinin kaldığı binada gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları hakkında konuştu.

Annesi, babası ve kız kardeşinin bulunduğu binadan kardeşini yaralı olarak çıkarmayı başardıklarını, ancak anne ve babasını kaybettiklerini ifade eden Ahmet Emre Eravşar, "Biz burada vefat eden en az 15 kişi çıkarttık. Kız kardeşimizi yaralı olarak çıkarttık, aynı zamanda 10 kişi civarında da yaralı çıkarttık. Ben annem Nigar Eravşar ile babam Ahmet Eravşar'ı kaybettim burada. İlk deprem anında bina bir kere geriye gitmiş, öne devrilerek yıkılmış. Çıkan komşularımız o şekilde anlattı. Biz o can havli ile kız kardeşimizin kaldığı odaya merdiven dayamaya çalıştık. Sağ olsun cami cemaatinden bir tane ağabey de 'Sizin acınız var, siz kenara çekilin' dedi ve elindeki keser ile kız kardeşimin üzerindeki molozları kırarak çıkarttık. Hepimizin başı sağ olsun, mekanları cennet olsun inşallah" dedi.

"Biz acımızı yaşayamadık"

Deprem anında yaşadıkları acının büyük olduğunu ifade eden Mehmet Alcı, "Allah ölenlerimize rahmet eylesin, kalanlara sabır versin. Allah devletimize zeval vermesin. Biz devletimizden memnunuz, devlet elinden geleni yaptı ve yapmaya devam ediyor. Benim dayım burada sivil savunma uzmanı hastanenin ve rahmetli oldu. Kaç tane il, kaç tane belde aynı anda depremi yaşadı. Devlet hangisine yetişecek? Yollar kapanmış, Nurdağı'nın orada yollar ve köprüler tıkanmış. Burada yüzlerce binlerce enkaz var. Haliyle ekiplerin 1 gün sonra gelmesi normal. Kahramanmaraş'taki AFAD'ın da evine ateş düştü, o da can derdinde. Biz devletten memnunuz, Allah zeval vermesin. Biz burada dayımızı çıkarttığımızı zannettik ama başkasıymış. Yeğenimiz yaralı çıktı, yenge ile dayımız rahmetli oldu burada. Allah rahmet eylesin ve bir daha böyle felaketleri göstermesin memleketimize. Biz acımızı yaşayamadık. Acı çok büyük, maddi manevi kayıplarımız çok fazla. İyi olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Mehmet Basmacı - Metehan Nazlı

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