Anne ve babasını öldürdü

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Birkan Ö. (20), kendisinden yaşça büyük olan bir kadınla olan ilişkisine karşı çıkan annesi Dilek Ö. (47) ve babası Fethi Ö. (49) ile tartıştı. Çıkan tartışma, gece saatlerinde tekrar başladı. Tartışma sonrasında Birkan Ö. tabanca ile evin salonunda uyuyan babası Fethi Ö. ve o sırada banyoda bulunan annesi Dilek Ö.'yü biri 11, diğeri 2 yaşında olan kız kardeşlerinin gözleri önünde öldürdü. Dilek Ö. ve Fethi Ö. hayatını kaybederken, şahıs evden kaçtı.

Bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fethi Ö.'nin mesai arkadaşları sabah eve geldiğinde Fethi Ö. ve eşi Dilek Ö.'yü ölü olarak buldu. Fethi Ö.'nün arkadaşları durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Birkan Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Kanber - Samet Kahraman