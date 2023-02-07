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Anne ve iki kızı 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Anne ve iki kızı 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Anne ve iki kızı 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası Gaziantep’te bir anne ve iki kızı, 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

Anne ve iki kızı 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

Gaziantep'te 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından anne Gülten Yılmaz ile kızları Aysun (16) ve Rabia (14) sağ çıkarıldı. Depremden 29 saat sonra kurtarılan anne ve kızları ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Emin Ferhat Sevilir
 

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