Anne ve iki kızı 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

Gaziantep'te 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından anne Gülten Yılmaz ile kızları Aysun (16) ve Rabia (14) sağ çıkarıldı. Depremden 29 saat sonra kurtarılan anne ve kızları ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Emin Ferhat Sevilir



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.