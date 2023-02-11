Anne ve oğlu 2 saat arayla enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli'den Hatay'a giden AKUT ekipleri, ses duyulması üzerine bir binadaki çalışmalara yoğunlaştı. Çalışmaların neticesinde enkaz altında kalan anne ve oğul kurtarıldı. İsmet Bayrak'ın 112. saatte enkazdan sağ çıkarıldığı öğrenilirken 2 saat sonrasında ise anne Hülya Bayrak kurtarıldı. Çıkarıldığı gibi serum bağlanıp üzerine alüminyum battaniye serilen Hülya Bayrak, AKUT ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, aileyle beraber yaşayan kedi de ekipler tarafından çıkarıldı.

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