Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı

Geçtiğimiz Ekim ayında Aydın-Denizli Karayolu üzeri Köşk ilçesi Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve Fehmican Karabudak ile annesi Gülser Karabudak'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan 81 yaşındaki N.E. ile ilgili karar çıktı. 7 Ekim 2021 tarihinde 4 otomobil ve su tankerinin karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından N.E. (81) isimli şahıs kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakim karşısına N. E. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. 81 yaşındaki N.E., savunmasında kazada ihmali olmadığını iddia ederken, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından N.E. 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uğur Eser

