Anneannesi kolonlara siper oldu, hayata tutundu

Antakya'da 4 yaşındaki Asel Erva Malatya'nın anneannesi ve dayısı ile birlikte kaldığı 6 katlı bina depremde yerle bir oldu. Enkazda 7 saat kaldıktan sonra ekipler tarafından kurtarılan 4 yaşındaki Asel Erva Malatya'nın anneannesi Nesrin Pak hayatını kaybederken dayısı Oğuzhan Pak enkazdan sağ olarak çıktı. Depremde anneannesi Nesrin Pak'ın Asel Erva'nın üzerine kapanması ile hayatı kurtulan Asel Erva ise anneannesinin öldüğünü bilmiyor. Asel Erva Malatya'nın bulunduğu çöken binada toplam 35 kişi hayatını kaybederken, enkazdan çıkan Asel Erva, annesi Burcu, babası Gökhan, 1 yaşındaki kardeşi Elisa Malatya, dayısı Oğuzhan Pak ve yakınları ile birlikte Silifke ilçesinde kaldıkları kiralık evde depremi unutmaya çalışıyor.

Deprem günü anneanne Nesrin Pak, Asel Erva'nın kendi evlerinde kalmasını istedi

Depremde evlerini, arabalarını ve 50'den fazla yakınlarını kaybettiklerini belirten Gökhan Malatya, “Şubat ayının 5'inde Pazar günü kayınvalidemde yemek yedikten sonra eve doğru yola çıktık. Kayınvalidem o gün torununun yanında kalmasını istemişti. Sonra biz eve geçtik. Evde uyurken saat 04.17 sıralarında Antakya'da depreme yakalandık. Kızım, kayınvalidem ve kaynım aynı evde kalıyorlardı. Biz hasarlı binadan kurtulduk. Kayınvalidemin binası komple yıkıldı. 7 saat sonunda kayınvalidem ve kızıma ulaştık. Kayınvalidem kızıma siper olmuştu. Kızımı sağ salim enkazdan çıkardık. O süreçten sonra Antalya Serik'e geçtik. Devletimizden Allah razı olsun. Bizi orada misafir ettiler. Sonra Mersin Silifke'ye geldik. Burada bir yardımsever ailenin bize verdiği evde kalıyoruz. Silifke kaymakamlığı ve Silifke İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü saoğlsunlar bize yardımcı oluyorlar. Evlerimiz yıkıldı arabamız gitti. Buna da şükür devletimiz var olsun” dedi.

Evimiz tamamen yıkıldı

Deprem sonrası ağır hasar alan evlerinin daha sonra tamamen yıkıldığını belirten Burcu Malatya, “1 yaşındaki kızımın yanındaydım. Depremde eşim yanımıza geldi. Sakin olmamızı istedi. Deprem biter bitmez dışarı çıktık. Asel Erva kızım annemin yanındaydı. Yürüyerek evlerine gittik. Bina yıkılmıştı. Daha sonra bekledik. Gün ağırınca kızımın enkazdan çıkarıldığını duyduk. Amcalarım kızımızı bize getirdi. Annemi kaybettik. Abim de enkazdan sağ çıktı” diye konuştu. 6 şubat günü yaşanan depremde binalarının yerle bir olduğunu belirten Oğuzhan Pak, 9 saat enkaz altında kaldığını, annesini kaybettiğini, yeğeninin ve kendisinin kurtarıldığını durumunun iyi olduğunu söyledi.

Dayısı öldü kızı İrem enkaz altından sağ çıktı

Malatya ailesinin dayıları Ahmet Zeytunlu'nun yaşanan depremde hayatını kaybettiği, kızı İrem Zeytunlu'ya siper olduğu için kızını kurtardığı belirtilirken, enkaz altında İrem Zeytunlu'ya ulaşan çevre sakinlerinin olayı cep telefonu kamerasına kaydedip adres sorması İrem'in de adreslerini acı duyarak söylemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Murat Şengi

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