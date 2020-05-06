Anneannesi torunu için doğum günü pastası talep etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle Yeniyol Sokak'ta ikamet eden Resmiye Neim (68) ve 10 yaşındaki torunu Defne Neim, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına takılınca doğum günü için polis ekiplerinden yardım istendi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri Resmiye Teyze'nin talebine duyarsız kalmayarak Defne için doğum günü pastası alıp belirtilen adrese gitti. Polis ekiplerinin pastayla eve gelmesine şaşıran Defne, olayın anneannesinin sürprizi olduğunu öğrenince duygulu anlar yaşadı. Polis ekiplerine teşekkür eden Defne Neim, sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek teşekkür etti.

İsmet Cep

