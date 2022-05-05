Anneler Günü için hediye seçenekleri

Hepsiburada, Anneler Günü'nde, kampanya, sürpriz fırsat ve farklı zenginlikteki ürün yelpazesiyle herkesin yanında. ''Anne sevgisi başkadır. Her anne de başkadır'' diyen e-ticaret platformu, birbirinden farklı ruh, enerji, karaktere sahip anneler ve kendini anne hisseden herkesin Anneler Günü'nde gönlüne göre bir hediye seçeneği sunuyor. Kombinlerin ustaları annelere birbirinden farklı stil önerileri, kitap kurdu annelere klasiklerden modern yazarların son eserlerine pek çok kitap alternatifi, bakımlı annelere kendilerini iyi hissettirecek güzellik ürünleri sunan e-ticaret platformu, sevinçlerinin bir parçası olma umuduyla tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor.

E-ticaret platformunda yer alan hediye seçenekleri şöyle açıklandı:

Moda tutkunu anneler için saat modelleri, sezonun ruhuna uygun çanta ve ayakkabıları, markaların yeni koleksiyonuna ait giyim ve aksesuarlar seçenekler arasında yer alıyor. Teknolojiyi günlük yaşamına dahil eden anneler için cep telefonu, akıllı bileklik ve akıllı saat modellerini, hediyesini henüz alamamış olanlara “Yarın Kapında” hizmetiyle sunuyor. Aradıkları ürünü hızla ve güvenle bulmak isteyenler, Hepsiburada uygulaması üzerinden annelerin gözlerini parlatacak armağanları, ‘fotoğraf, görsel' yükleyerek, barkod okutarak hatta ‘sesleriyle' aratarak kolayca bulup sipariş edebiliyor. Anneler için seçilen, birkaç ‘tık'la kolayca ve en uygun fiyatlarla sipariş edilen hediyeler, e-ticaret platformunun hızlı teslimat hizmeti ve geniş teslimat seçenekleriyle titiz, güvenli ve hızlı şekilde adrese kapıdan teslim ediliyor.