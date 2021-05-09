İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anneler Günü'nde anne katili oldu

Anneler Günü'nde anne katili oldu
Anneler Günü'nde anne katili oldu

Niğde'de tartıştığı oğlu tarafından ruhsatsız tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Anneler Günü'nde anne katili oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kiledere beldesinde Ş.D.'nin evinde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 32 yaşındaki Emel D.'yi evde ölü halde buldu.
Yapılan inceleme sonrası, Emel D.'nin oğlu A.D. (17) ile tartıştığı, kavgaya dönen olayda A.D.'nin annesini evdeki ruhsatsız tüfekle öldürdüğü tespit edildi. Ekipler, A.D.'yi gözaltına aldı. Emel D.'nin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.