Anneler Günü'nde annelerin fotoğrafları Galata Kulesi'nde

Saat 21.00'de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak etkinlik, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğraflarının kuleye yansıtılmasıyla başlayacak. Beyoğlu'ndaki şehit annelerinin fotoğraflarıyla Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler de Galata Kulesi'ne yansıtılacak. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Hanım'ın mesajı kuleden Türkiye'ye izletilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım'ın fotoğraflarının yansıtılacağı Galata Kulesi'nde sosyal medyadan fotoğraf gönderen vatandaşların anneleriyle olan anları kulede canlanacak.