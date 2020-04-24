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Anneler Günü'ne hediye önerileri

Anneler Günü'ne hediye önerileri
Anneler Günü'ne hediye önerileri

Anneler Günü’ne kısa süre kala e-ticaret platformu Morhipo, 'Gift Card' ile annelere binlerce marka arasından en özel hediyeyi seçme özgürlüğü ve evden çıkmadan online alışveriş konforunu yaşamasını sağlanabileceğini duyurdu.

Anneler Günü'ne kısa süre kala küresel salgın koronavirüsün etkisiyle evinden çıkmayanlar için hediye seçenekleri ortaya çıkmaya başladı. e-ticaret platformu morhipo.com, özel günlerde sevdiklerinin yanında olmak isteyenler için Morhipo Gift Card seçeneğini duyurdu.

Yapılan bilgilendirmede; bu yıl 10 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Günü'nde annelerinin yanında olamayacak, hediyelerini kendileri veremeyecek olanlar için Morhipo Gift Card ile annelerin dilediği markadan dilediğini seçme özgürlüğünü hediye edebileceği kaydedildi.

Morhipo Gift Card'lar 50, 100, 250 ve 500 TL'lik seçenekleri mevcut.

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