Anneler Günü'nü şehit oğlunun mezarı başında geçirdi

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın annesi Şahinde Kaya, Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti. Neredeyse her gün oğlunun mezarına geldiğini ama özel günlerin onun için daha hüzünlü olduğunu belirten anne Kaya gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun Eskişehir Hava Şehitliği'nde bulunan kabri başında saatlerce oturarak dua eden Kaya, görenleri de duygulandırdı.

“Böyle yine telefon bekliyorsun ama üzülüyorsun"

Anneler Günü'nde yaşadığı üzüntüyü dile getiren şehit annesi Kaya, “Her gün aynı ama böyle özel günler içini yakıyor insanın. Ne söyleyebilirim ki? Hüzünlü bir gün. Sıradan bir özel gün ama bizim içimiz yanıyor. Bazen her gün, bazen haftada bir, bazen iki günde bir yani her fırsatta geliyorum. Ben gelemesem babası geliyor. Diğer oğlum da geldi. Herkesin yeri ayrı. Anneler günümü kutladılar. Hüzünlenip geldik, başka yapacak bir şey yok. Gelebilse hep gelirdi. Hiçbir şeyden kaçınmazdı, her zaman arardı. Gelebilirse gelir, gelemezse muhakkak telefon ederdi. Böyle yine telefon bekliyorsun ama üzülüyorsun” dedi.

Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü



