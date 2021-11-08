Anneler PKK'yı bitirmek için direniyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 798'inci gününde de sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da oğlu 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, 3 yıldır evlat mücadelesi verdiğini ve oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

“Ben 6 yıldır oğlumun peşindeyim ve onu almadan gitmeyeceğim”

Oğlunun 6 yıl önce terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten anne Demir, “Ben 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Beni sadece bir kez aradı ve yaralı olduğunu, kendisini kurtarmaları söyledi. Ben 6 yıldır oğlumun peşindeyim ve onu almadan gitmeyeceğim. Aziz, oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol, ben seni çok özledim, kaç yıldır senin arkandan geziyorum. Senin hasretinden ölüyorum oğlum gel. Gece üçte kalkıyorum seni arıyorum, gel bana bir ses ver, sesin bana gelsin" dedi.

Sedat Irmak

