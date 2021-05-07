Annelere özel filmler ekrana geliyor

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, bu yıl 9 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü vesilesiyle, 17 Mayıs'a kadar aile ve anne-çocuk ilişkileri temalı filmleri izleyicilere sunuyor. Yapılan açıklamaya göre Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin altında yer alan Anneler Günü klasöründeki tüm içeriklere, Tivibu ve Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından erişmek mümkün oluyor.

Yayınlanacak yabancı filmler arasında iki edebiyat uyarlaması öne çıkıyor. Louisa May Alcott'un klasikleşmiş romanından uyarlanan 2019 yapımı “Küçük Kadınlar”, İç Savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikâyesini anlatıyor. Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ve Eliza Scanlen'in başrollerini paylaştığı film, En İyi Kostüm Oscar'ını kucaklayan tarihsel bir drama. 2009 yapımı Nick Cassavetes imzalı “Kız Kardeşimin Hikâyesi” de Anneler Günü için ekranlara gelen bir başka uyarlama. Jodi Picoult'nun aynı adlı romanından beyazperdeye aktarılan filmde bir ailenin lösemiyle mücadelesi konu ediliyor.

Farklı türlerden ve ülkelerden anneliğe bakış

Anneler Günü seçkisindeki iki İran filmi de benzer motifleriyle dikkat çekiyor. 2016 Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış Bölümü'nde gösterilen “Ters Çevirme”, hayatını annesinin bakımına adayan Nilüfer'in ailesiyle ilişkilerine odaklanırken “Azim'in Annesi Rona” ise orta yaşlı bir adamın ağır hasta annesiyle yaşadığı ikilemi anlatıyor. Anneler Günü filmleri arasında kayıp çocuğunu arayan bir annenin yaşadıklarına odaklanan “Asla Bırakma” gibi macera filmleri ile “Evim Tatlı Evim” ve “Davetsiz Misafir” gibi Fransız komedi örnekleri de yer alıyor.

Yeşilçam'dan yakın döneme yerli filmler

Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin altında yer alan Anneler Günü klasöründeki yerli yapımlarda ise Yeşilçam klasiği “Gülşah Küçük Anne”den “Kümes” ve “Annem” gibi yakın dönem filmlerine uzanan bir seçki sunuluyor. Aileyi bir arada tutan değerleri bir çocuğun gözünden aktaran Handan İpekçi imzalı “Çınar Ağacı” ile alzheimer hastası anne ve oğlu arasındaki ilişkiye odaklanan “Nergis Hanım” da Tivibu'nun yerli yapımları arasında öne çıkıyor.