Annelerin çığlıkları yükseldikçe evlat nöbetine katılım devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 554'ncü gününe girdi. Ailelerin feryatları yükseldikçe, PKK ve HDP'ye karşı başkaldırı ve haykırışa yeni aileler katılıyor. Batman'da 2014 yılında 17 yaşındayken PKK ve HDP sempatizanları tarafından kandırılarak dağa götürülen Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan, evlat nöbetine katılarak evladını PKK ve HDP'den istediğini söyledi.

Basın açıklamasında bulunan anne Remziye Yenidoğan, oğlunun evden gittiğini ve bir daha haber alamadığını söyledi. PKK'da olduğunu bildiklerini belirten anne Yenidoğan, “Çocuğum beni seviyorsa, çocuğum beni özlüyorsa gelmesini bekliyorum. Bütün bayanları televizyonlarda gördüm ve destek almak için bende buraya geldim. Ben, oğlumu HDP'den istiyorum. İstiyorum ki, oğlum gelsin, ona zarar gelmesin. HDP'den istedik vermediler. Çocuğun bizde yok dediler. Ama onlarda olduğunu bende biliyorum. Bütün annelerin çocuklarını inkar ettikleri gibi, bizim çocukları da inkar ediyorlar. Onlarda değilse, nerede çocuklarımız” dedi.

Gözü yaşlı anne basın açıklamasının ardından oğlunun fotoğrafını alarak diğer annelere katıldı.

Rıdvan Kılıç