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Annelerin direnişi bin 103'üncü gününde

Annelerin direnişi bin 103'üncü gününde
Annelerin direnişi bin 103'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 103. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Annelerin direnişi bin 103'üncü gününde - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 103'üncü gününde de devam ediyor. 2014'te 14 yaşındayken teröristler tarafından dağa kaçırılan Tuncay Bingöl'ün annesi Fatma Bingöl, 4 yıldır eylemde olduğunu ve çocuğunu istediğini söyledi.

Bingöl, “4 yıldır evlat nöbetindeyiz, evladımı istiyorum onu çok merak ediyorum. 9 yıldır evladımdan haber alamıyorum, çok endişeleniyorum ölü mü sağ mı bilmiyorum ve hiçbir haber alamıyorum. Bazı arkadaşlarının videoları yayınlandı onunki ise hiçbir şey yayınlanmadı. Ben oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum, başkada bir şey istemiyorum. Sadece yüreğim yanıyor bekliyorum burada. Tuncay oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan seni çok seviyorum kapımız her zaman açık. Lütfen bana bir haber gönder, yaşadığını öğreneyim” dedi.

Murat Başal
 

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