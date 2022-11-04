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Annelerin evlat nöbeti 35'inci haftada

Annelerin evlat nöbeti 35'inci haftada
Annelerin evlat nöbeti 35'inci haftada

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 35'inci haftada da devam etti.

Annelerin evlat nöbeti 35'inci haftada - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 35'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, PKK, HDP kaybedecek" dedi.

Feyzullah Taş

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