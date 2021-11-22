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Annelerin evlat nöbeti 813'üncü gününde de devam ediyor

Annelerin evlat nöbeti 813'üncü gününde de devam ediyor
Annelerin evlat nöbeti 813'üncü gününde de devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 813’üncü gününe girdi.

Annelerin evlat nöbeti 813’üncü gününde de devam ediyor - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 813'üncü gününde de devam ediyor.

5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden Aydan Arslan, kızını HDP'den istediğini söyleyerek dönmesi çağrısında bulundu.

Anne Arslan, 7 yıldır evladının kendisinden koparıldığını söyledi. Dağdaki bütün çocuklara seslenen Arslan, “Değil benim kızım, oradaki hepsi bizim evlatlarımızdır. Geri dönün, artık yeter evlatlarım. Hepiniz birbirinizden destek alıp kaçın gelin. Gelin annenize, babanıza teslim olun. Biz, 813 gündür eylemimizi sürdürüyoruz. Tek bir evlat orada kalana kadar biz burada eylemimizi sürdüreceğiz. Kalkmayacağız, kararlıyız. Evlatlarımız gelinceye kadar buradan kalkmayacağız” dedi.

Rıdvan Kılıç - Beritan Kaya
 

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