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Annelerin sabrı taşıyor

Annelerin sabrı taşıyor
Annelerin sabrı taşıyor

Hakkari'de çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin eylemi 32'nci haftada da devam ederken, eline taş alarak HDP binasına atmak isteyen kadını polisler güçlükle sakinleştirdi.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 32'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Kürt Türk kardeştir HDP kalleştir" yazılı pankartla HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Aileler, bina önüne geldiklerinde sloganlar attı.

Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Yaşlı bir kadın ise eline taş alarak HDP binasına yürüyüp atmak isterken kadın polisler tarafından son anda engellendi. Sırt üstü yere düşen kadını polisler yerde kaldırarak güçlükle sakinleştirdi.

Burada ortak basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, "Bizler burada yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Gün birlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır" dedi.

Feyzullah Taş
 

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