Annelerini 24 yerinden bıçaklayan kız kardeşlere tahliye

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Şeyda P. ve 17 yaşındaki Beyza P. , 2013 yılında anneleri Gülser Süngü'yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de “kötü yola zorladığı” iddiasıyla önce elektroşok cihazıyla bayılttı, sonra da 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Hazırlanan iddianamenin ardından Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şeyda P. 20 yıl; olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Beyza P. ise 10 yıl hapis cezası almıştı. Kız kardeşlerin avukatı Zülküf Koçoğlu, kararı temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay savcısı “haksız tahrik” nedeniyle daha fazla indirim yapılması gerektiği görüşünü bildirdi. Dosyayı görüşen 2. Ceza Dairesi de savcının görüşü doğrultusunda karar vererek cezada “makul oranda” bir indirim yapılmadığını belirterek kararı bozdu. Verilen kararın ardından davanın görüldüğü Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu kardeşleri 28 Kasım'da tahliye etti.

“Mahkemenin daha az bir ceza vermesini bekliyorum”

Şeyda P.ve Beyza P.'nin aldığı cezaları fazla buldukları için Yargıtay'a başvurduklarını söyleyen kız kardeşlerin avukatı Zülküf Koçoğlu, “Savunmamız yeterli görülerek ‘haksız tahrik'in daha üst sınırdan uygulanması için karar verildi. Şubat ayında bu dava yeniden görülecek. Bu bozma kararının ardından müvekkillerimin tahliyelerine de karar verildi” dedi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülecek davada daha az bir ceza beklediklerini kaydeden Koçoğlu, “Mahkemenin müvekkillerime daha az bir ceza vermesini bekliyorum. Bazı durumlarda meşru müdafaa hükümleri de uygulanabilir” diye konuştu.

Ali Gözeten

