Annenin yardım çığlığı

3 sene önce eşinden boşanıp daha sonra dini nikah ile evlenen Ceylan Karahan'ın eşi, maddi durum yetersizliğinden dolayı 3 ay önce evi terk etti.

2.5 yaşındaki oğlu ile yaşamaya başlayan Karahan, iş bulamadığını ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyerek, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Daha önce temizliğe gittiğini fakat pandemiden dolayı evlere alınmadığı için artık çalışamadığını söyleyen Ceylan Karahan, “Yaklaşık 3 sene önce eşimden boşandım. Daha sonra dini nikah ile yeni bir evlilik yaptım. Evliliğimden bir çocuğum oldu. Şu an oğlum 2 buçuk yaşında fakat oğlumun kimliğini çıkaramıyorum. Çıkarmam için eski eşimin soyadını alması gerekiyor. Nüfus müdürlüğüne defalarca gittik ama avukata yönlendirdiler. Avukat da 10 bin TL para istiyor bunun için. Gücümüz yetmediği için çıkaramadık. Eşim de şiddetli bir kavgadan dolayı evi terk etti. Maddi durumumuz yoktu ve sabıkası olduğu için iş bulamıyordu. İş bulamadığı için de evi terk etti ve şu an hiçbir gelirimiz yok. Çocuğuma bakamıyorum. Zor durumdayım. Ev eşyalarım çalışmıyor, maddi durumum olmadığı için faturalarım birikti. Birkaç hafta temizliğe gittim ve öylelikle idare etmeye çalıştım ama pandemiden dolayı artık kimse evine de almıyor. Çalışacağım ama çocuğumu bırakacağım kimsem de yok. Kirada oturuyorum. Birkaç defa CİMER'e de başvurdum, sosyal yardımlaşmaya başvurdum ama her defasında ret cevabı geldi. Sesimizi duysunlar ve bize lütfen yardımcı olsunlar. Bir anne olarak, çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Bu da bir anne için çok ağır bir şey. Önce devletimiz ve daha sonra da hayır severlerimiz lütfen sesimizi duysunlar ve yardımcı olsunlar” diye konuştu.

Eren Kan