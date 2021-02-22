Annesi ağlayarak istedi, 5 ayda 38 kilo verdi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ailesiyle oturan ve lojistik firmasından çalışan Ceylan Temiz, çocukluğundan beri kabusu olan kilolarından annesinin sözü ve azmi ile kurtulmayı başardı. 11 yaşında ortaya çıkan epilepsi hastalığıyla mücadelesi sırasında da kullandığı ilaçlardan dolayı aşırı kilolu duruma gelen Temiz, bu süreçte birçok kez nöbet geçirerek, baygınlık geçirdi. Son olarak banyo yaparken nöbet geçiren ve bayılan, annesinin kaldıramadığı Temiz, o gün kilo vermeye karar verdi. Annesinin ağlayarak "lütfen zayıfla, senden başka bir şey istemiyorum" sözünden etkilenerek düzenli beslenmeye ve spor yapmaya başlayan genç kadın, 5 ayda 38 kilo vererek, 100 kilodan 62 kiloya düştü.

"5 ayda 38 kilo verdim"

Kilo verme hikayesiyle ilgili İHA muhabirine konuşan Ceylan Temiz (29), lojistik firmasından çalıştığını söyledi. Çocukluğundan beri kilo problemi yaşadığını belirten Temiz, “Daha sonra epilepsi rahatsızlığım ortaya çıktı. Onun tedavi ilacını kullandığım için daha çok kilo alma problemim arttı. Yani zayıflayana kadar hep kilo problemim vardı. Ablamın da benim gibi kilo sorunu vardı. Üniversiteye ilk başladığımda, ablam kilo vermek için bir yola girdi. Düzenli ve dengeli beslenerek, ayrıca spor yaparak kilo vermeye başladı. Ablam kilolarından kurtulunca, beni de bu yola teşvik etti. Ben de düzenli beslenerek, spor yaparak 5 ayda 38 kilo verdim. Şu anda düzenli hayatımı devam ettiriyorum ve kilomu koruyorum. 100 kilodan 62 kiloya düştüm. Aslında istediğim kilodayım ama daha fit vücuda gelmek için çalışmalarımı sürdüreceğim” diye konuştu.

“Kilo verdikten sonra hayata bakış açım değişti”

Kiloluyken çok mutsuz olduğunu vurgulayan Temiz, “Bunu zayıflayınca daha çok anladım. İstediğimi yapamıyordum, istediğimi giyemiyordum. Sürekli insanların acımaklı bakışlarına maruz kalıyordum. ‘Yüzün çok güzel ama kilo versen daha da güzel olur' klasik sözlerini duyuyordum. Kilo verdikten sonra hayata bakış açım değişti. Eğlenmeyi, hayatın ne kadar güzel olduğunu, istediğim kıyafetin içinde kendimi ne kadar mutlu hissettiğimi, aynaya bakmayı, aynaya baktığımda sadece yüzümü değil tüm vücuduma bakmaya başladım. Hareketli yaşamda hemen yorulmamaya başladım” ifadelerini kullandı.

“Annem ağlayarak 'lütfen zayıfla, senden başka bir şey istemiyorum' dedi”

Kilo vermesinin en büyük nedeninin annesi olduğunun altını çizen Temiz, “Çünkü 11 yaşından beri epilepsi rahatsızlığım var. Artık bu hastalık benim hayat arkadaşım gibi oldu. Sürekli olup olmadık yerlerde nöbetlerim geliyor ve bayılıyorum. Annem zaten sürekli kilo vermemi istiyordu ama bunun için içime dokunacak bir şey yoktu. Bir gün banyoda yine ben nöbet geçirdim ve bayıldım. Annem de kilolu olduğum için beni kaldıramamış ve amcamlardan yardım istemiş. Ben uyandığımda salondaydım. Annem o an ağladı ve dedi ki ‘ben şimdi vardım, ya olmasaydım, mecburen biri gelip çıkartacaktı seni oradan. Lütfen zayıfla senden başka bir şey istemiyorum' dedi. ‘Bu hastalık seninle var, ben senin yanındayım ama zayıfla' dedi. Ben de zayıflamaya karar verdim. Ablam da kilo vermek için bir yola girmişti, ben de hemen başladım” şeklinde konuştu.

Zayıflamak isteyenlere de çağrıda bulunan Temiz, “Kilo vermek isteyenler isterlerse yapabilirler. Özellikle bu pandemi sürecinde obezite daha da çok fazlalaştı. İnsanlar hareketsiz kaldı, yasaklardan dolayı evde sağlıksız, düzensiz, dengesiz beslendiler. Bu süreçte spor da yapamadılar. İnsanlara tek tavsiyem vücutlarının istediklerini yemeleridir. Yani vücudunun alabileceği kadar yemeleri kilo almamalarını sağlayacaktır. Gerçekten sağlığımızı kendimiz koruyabiliriz. Tüm hastalıkların temel nedeni kilo, sağlıksız ve düzensiz beslenmektir. Herkesin beslenmesine dikkat etmesini ve spor yapmasını tavsiye ediyorum” dedi

Koray Ünlü-Güray Gürdal

