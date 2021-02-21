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Annesi başka bir adamla evlendi, oğlu dehşet saçtı

Annesi başka bir adamla evlendi, oğlu dehşet saçtı
Annesi başka bir adamla evlendi, oğlu dehşet saçtı

Pendik'te annesini bıçaklayan gencin, başka bir adamla dini nikahla evlendiği için çıkan tartışma sonucu annesini bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay, dün aksam saat 20.30 sıralarında Pendik Yayalar Mahallesi Feys Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelmişti. Anne Saliha Duran ile oğlu A.T. arasında tartışma çıkmış ve kavganın büyümesi üzerine oğul A.T., anne Duran'ı kalbinden bıçaklamıştı. Yaşanan olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri A.T.'yi olay yerinde gözaltına alırken, anne Saliha Duran ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınmak üzere Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Annesinin dini nikahlı eşini kabul etmedi

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.T.'nin ifadesi sonrası annesi Saliha Duran'ın babasından 6 yıl önce ayrılması üzerine yeni eşiyle dini nikahlı olarak yaşamasını kabullenemeyerek, evine gittiği ve tartıştığı ortaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise A.T.'nin yanında getirdiği bıçakla annesini yaraladığı öğrenildi.

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