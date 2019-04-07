Annesi ve karısı ile hırsızlık yaparken yakalandı, 'Başlık parası için çaldık' dedi

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Büşra Sokak'ta bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir süre kamyonetle gezen ve bir inşaatın önünde durarak iskele demirlerini çalmaya çalışan 4 kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini gören şüpheliler kamyonetle kaçmaya başladı.

Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüphelilerin aracı Esenler Mahallesi Ziyaret Sokak'ta sıkıştırılarak yakalandı. Durdurulan araçta bulunan Hazar G. (17), annesi Sümbül G. (35), dini nikahlı karısı Eşe Fatma B. (20) ve arkadaşı Mehmet Ç. gözaltına alındı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca cep telefonu kameralarına yansırken, şüpheliler Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden Hazar G'nin ilk ifadesinde "Eşe Fatma B.'yi kaçırarak evlendik. Başlık parasını toplamak için çaldık” dediği ileri sürüldü.

İbrahim Yetkin