Annesine doğum günü sürprizi yapmak isterken kazada can verdi

Kaza, dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uysal'ın (20) kullandığı motosiklet, devriye görevi yapan 07 A 7658 plakalı polis otosu ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilerek yardım istendi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis otosunun sürücüsü polis memurunun ise kaza sonrası gözaltına alındığı bildirildi.

Annesine sürpriz için pasta almaya gidiyormuş

Yapılan araştırmada, gencin annesi Şerife Uysal'ın dün doğum günü olduğu ve kazanın, gencin annesine doğum gününde sürpriz yapmak için pasta almaya giderken meydana geldiği öğrenildi. Antalya'da limanda bir gemide çalıştığı öğrenilen Uysal'ın, arkadaş çevresi tarafından da çok sevildiği ifade edildi.

Ertuğrul Gün

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