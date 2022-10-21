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Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla darbedildi

Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla darbedildi
Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla darbedildi

İstanbul'da Esenyurt’ta annesine hakaret eden bir şahıs, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla öldüresiye dövüldü. Aldığı darbeler karşısında yerde dakikalarca baygın yatan kardeş sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla darbedildi - Tıkla İzle

Olay, dün 16.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs bilinmeyen bir nedenle annesine hakaret etti. Annesine hakaret edildiğini öğrenen şahsın ağabeyi ise öfkeden deliye dönerek kardeşinin yanına gitti. Önce yumruk darbeleriyle kardeşine saldıran ağabey, ardından motosiklet tamiri yapan kardeşini bijon anahtarıyla darbetti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçiren kardeş dakikalar boyunca yerde hareketsiz şekilde yattı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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