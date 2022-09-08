İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Annesini bıçakladı, babasını darbetti

Annesini bıçakladı, babasını darbetti
Annesini bıçakladı, babasını darbetti

Adıyaman’da bir şahıs, yakınlarıyla telefonda görüşen annesini bıçakladı, babasını da darp etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Fehmi Efendi Caddesi'nde ikamet eden M.B., sabah saatlerinde yakınlarıyla telefonla görüşen annesi Hanım B.'ye (62) telefonu kapatmasını söyleyerek, çıkan sesten rahatsız olduğunu belirtti. Devam eden telefon görüşmesine sinirlenen M.B., eline aldığı bıçakla annesi Hanım B.'ye saldırdı. Annesini kalçasından bıçaklayan M.B., daha sonra araya giren babası Hacı Ali B.'yi (67) de darp etti. Çocukları tarafından uğradıkları saldırı sonucu yaralanan çiftin durumu, sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Hanım B. ile Hacı Ali B. çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, anne ve babasına saldıran M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

İLGİLİ HABER
İstanbulda trafik magandaları kamerada: Biri silahla darbetti, diğeri aynasını tekmeledi İstanbul’da trafik magandaları kamerada: Biri silahla darbetti, diğeri aynasını tekmeledi
İLGİLİ HABER
Kazada darbettiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar Kazada darbettiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar
İLGİLİ HABER
Genç kadını darbettiği iddia edilen şahsı esnaf yaka paça yakaladı Genç kadını darbettiği iddia edilen şahsı esnaf yaka paça yakaladı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.