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Annesini döverek hastanelik eden şahıs tutuklandı

Annesini döverek hastanelik eden şahıs tutuklandı
Annesini döverek hastanelik eden şahıs tutuklandı

Elazığ'da annesini darp eden bir şahıs polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Darp edilen kadın ise o anları anlattı.


Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki anne H.G. oğlu F.G.tarafından darp edilerek hastanelik oldu. Olayın polise intikal etmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaparak şüpheli F.G'yi yakaladı. Emniyette kasten yaralama suçundan ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öteyandan anne H.G. yaşadığı darp olayını hastanede bir kişinin cep telefonu kamerasına anlattı.
Oğlundan 2 yıldır şiddet gördüğünü belirten anne H.G, bir süre sığınma evinde kaldığınıda son olaydan sonra şikayetçi olduğunu anlattı.

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