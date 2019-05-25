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Annesini öldüren şahıs Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesine gönderildi

Annesini öldüren şahıs Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesine gönderildi
Annesini öldüren şahıs Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesine gönderildi

Bartın’da annesini bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Kırtepe Mahallesi Tersane Caddesi Gümrük Sokak'ta annesi Hatice Dabaz'ı (65) öldürüp, sabaha kadar başında bekleyen Erhan Dabaz'ın (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı savcılık ifadesinin ardından çıkartıldığı Nöbetçi mahkemece ruh sağlığının tespiti için Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesine gönderildi. Zanlının emniyetteki ifadesinde "Annem, gözüme cin ve peri olarak göründü, o yüzden öldürdüm" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Önceki gün meydana gelen olayda, Hatice Danbaz'dan haber alamayan komşuları durumu emniyete bildirmiş, eve balkondan giren polisler, Hatice Dabaz'ı salonda bıçaklanmış halde, oğlu Erhan Dabaz'ı da mutfakta oturur halde bulmuştu. Danmaz'ın annesini bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilmişti.  

Akif Yaman

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