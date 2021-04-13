Annesini öldüren şahıs akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle tahliye edildi

Olay, 14 Şubat tarihinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Durmaz, aynı odada yattığı annesi Fatma Durmaz'a, gece saatlerinde uyurken av tüfeği ile ateş etti. Evden gelen silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Emrah Durmaz'ın 'Üstsoyu kasten öldürme' suçundan yargılandığı davaya Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu davaya sanık Emrah Durmaz ise SEGBİS ile katıldı. Mahkemeye ulaşan Adli Tıp raporunda, annesini öldüren Emrah Durmaz'ın, mevcut akıl sağlığı nedeniyle eylemle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğunun tespit edildiği bildirildi. Raporun ardından ceza ehliyetinin olmadığına karar verilen Durmaz, yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınması şartı ile tahliye edildi.

Fehime Kartal

