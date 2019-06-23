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Annesini para için öldüren zanlı tutuklandı

Annesini para için öldüren zanlı tutuklandı
Annesini para için öldüren zanlı tutuklandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, annesi Gülümser Özgöncan'ı kendisine para vermediği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen Mustafa Ö. tutuklandı.

Polis beraber yaşadığı ve ortada bulunamayan Mustafa'nın peşine düşmüş, araştırmalarını yoğunlaştırmıştı. Ölü bulunan kadının cesedi üzerinde darp izlerine rastlanmıştı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan oğul Mustafa Özgöncan emniyet müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde tartıştığı annesinin kafasına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde suçunu itiraf eden Mustafa Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

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