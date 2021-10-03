Annesini ziyarete gitti 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi Güleryüz Sokak'ta meydana gelen olayda, annesini ziyaret etmeye gelen İ.Y. (42), 5. katta bulunan ikametin penceresinden yangın merdiveni boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Oğlunun düştüğünü gören anne H.Y. (65) kalp krizi geçirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kalp krizi geçiren anne H.Y. de tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.