Annesinin 30 yıllık hayali 45 güne sığdırıldı

Annesinin mutluluğu için babasıyla köye giden Bartın, köyün her tarafında resim çekip 45 gün buyunca güzel bir tablo yaptı. 30 sene önce köyünden ayrılan annesi Zeliha Bartın için tablo yapan Ümit Bartın, “Annem için böyle bir tabloyu oluşturmaya karar verdim. Annemin anlattıklarından, köye ait çok eski bir fotoğraftan ve en son 2013 yılında babamla oraya yaptığım bir geziyle fotoğraflayıp ortaya çıkardığım taslakla başladım bu eseri yapmak 45 günümü aldı. Annem, 30 sene önce sağlık, ulaşım, ekonomik ve eğitim gibi sıkıntılardan dolayı terk etmek zorunda kaldıkları Yüksekova'nın Dağlıca bölgesiyle anılan ‘Üç Kardeş Köyü'nü resmetmek benim için büyük bir mutluluk. Köye gitmek için şehirden 50 kilometre uzakta olan Dağlıca'ya arabayla gidilir, oradan da köye hala araba yolu gitmediği için zorluklarla 4 saat kadar yürüyerek ulaşılır. Orada hayat 30 sene önce bitti ve geriye kalan tek şey harabeler ve taş toprak yığınıdır” dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten Zeliha Bartın ise, “Bir annenin alacağı en güzel hediye. Ümit oğlumu çok seviyorum. 30 yıl oldu gidemediğim köyüme gitmiş kadar oldum. Bundan sonra her zaman köyüme bakabilirim. Oğlumla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Metin Tek

