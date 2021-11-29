Annesinin bebek arabasının içinde yalnız bıraktığı çocuk yola düştü

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Yenibosna Merkez mahallesinde meydana geldi. Alışveriş yapmak için bir mağazaya girmek isteyen bir kadın çocuğunu bebek arabasının içerisinde mağazanın önünde bulunan kaldırımda bıraktı.

Bu sırada annesi yanında olmayan çocuk bir anda hareket etmeye başladı. Bu esnada kaldırımın meyilli olması ve bebek arabasının kolunda bulunan eşyalar nedeniyle arabayla birlikte yola doğru devrildi. Çocuğun düştüğünü gören anne ve çevrede bulunan vatandaşlar, hemen çocuğun yardımına koştu.

Çocuğu hemen kaldıran vatandaşlar yere dökülen eşyaları da toplayarak kadına teslim etti. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de kadın alışveriş yapmak için geldiği mağazanın önün de çocuğunu bebek arabasının içerisinde bırakıyor. Daha sonra kadın içeriye giriyor. Bir süre araba da oturan çocuk daha sonra hareket etmeye başlıyor ve arabayla birlikte devrilerek yola düşüyor. Çocuğun düştüğünü gören anne ve vatandaşlar hemen çocuğu yerden kaldırıyor ve korkan çocuğa su veriyor.

Arabayı dışarıda bırakıp alışverişe gitmek çok tehlikeli

Çocuk düştükten sonra hemen yardıma koşan Uğur Taraça yolun işlek bir yol olduğunu arabanın aşağıya doğru kaymamasının ise büyük bir şans olduğunu belirterek "Biz içerde çalışıyorduk bir bağırma sesi duyduk. Kadın alışveriş yapmak için çocuğunu dışarıda bırakarak yan tarafımızda bulunan mağazaya girmiş. Dışarıya baktığımda çocuk yerdeydi. Anne hemen koşunca biz de hemen yardıma çıktık arabayı ve çocuğu kaldırdık. Çocuk ve anne korktu ama çok şükür bir şey olmadı çocuğa. Aşağı gitse daha tehlikeli olurdu çünkü o gün pazarda vardı burada. Kalabalıktı ve bir arabanın altına da gidebilirdi. Bizde insanlık görevimizi yaptık. Hemen koştum malzemelerini falan dengeli bir şekilde bağladım. Biraz dikkatli olmamız lazım böyle hassas konularda çünkü arabayı dışarda bırakıp gitmek çok tehlikeli. Başka bir şeyde olabilirdi. Pazar nedeniyle kalabalıktı çok fazla araç geçiyordu" diye konuştu.

Volkan Kayalar

