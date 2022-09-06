İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Annesinin feryatları yürek yakmıştı... Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Annesinin feryatları yürek yakmıştı... Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Annesinin feryatları yürek yakmıştı... Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Antalya'da kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hastanede hayatını kaybeden genç sürücünün kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Annesinin feryatları yürek yakmıştı... Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 00.30 saatlerinde 07 HG 860 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AKK 294 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit (22) ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti.

Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin otomobil ile çarpıştığı anlar yer aldı.

İLGİLİ HABER
Kaza yerine gelen annenin, Morgda üşür Cavitimi eve götüreyim sözleri yürekleri sızlattı Kaza yerine gelen annenin, 'Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim' sözleri yürekleri sızlattı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.